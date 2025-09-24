Червиченко сказал, когда «Спартаку» нужно продать Угальде

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выскаазался об игре нападающего комаанды Манфреда Угальде.

– Как вам игра Угальде в последнем туре РПЛ?

– Угальде просто оказывается в нужный момент в нужном месте, но у него это получается очень редко. Это настораживает. Тогда у него была серия голов, потом пауза. Сейчас опять позабивает матча 2–3, и потом будет опять пауза на девять месяцев. «Спартаку» нужно поймать момент, когда он еще немножко забьет, и продать его. Следующей голевой серии можно не дождаться.