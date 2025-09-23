Смолов – о поле в Красногорске: «Хочу, чтобы тут официально запретили играть в футбол»

Нападающий «БроукБойз» Федор Смолов критически высказался о состоянии газона на стадионе «Зоркий» в Красногорске.

«Броуки» проиграли саратовскому «Соколу» со счетом 0:2.

Команды встречались в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

– Вас поприветствовали болельщики «Сокола» перед матчем. Какие ощущения?

– Приятно. Поздравляю команду и болельщиков с победой, потому что я неоднократно говорил, что «Сокол» для меня родная команда. Но в то же время расстроен, что нам не удалось пройти дальше.

– Ситуация с опозданием могла сбить команду?

– Да нет. Сбить могла ситуация с полем, что футбольным называется. Это ужас просто.

Я бы очень хотел, чтобы тут запретили официально в футбол играть. Это просто отвратительно. Риск получить травму выше, чем сделать что‑то полезное.