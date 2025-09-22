Орлов прокомментировал игру Соболева против «Краснодара»

Геннадий Орлов оценил действия нападающего Александра Соболева в матче 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

Соболев вышел в старте и был заменен на 77-й минуте на Андрея Мостового.

«У Соболева не все получалось, скажем так... Да, Александр старался, боролся. Но Тормена его, конечно, переиграл. Краснодарец снял весь верх, весь воздух выиграл. Соболев с ним просто не справился.

Может быть, Семак и вынужденно его выпустил в старте. Ему же нужны три игрока с российским паспортом», – сказал Орлов.