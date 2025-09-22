Введите ваш ник на сайте
Орлов прокомментировал игру Соболева против «Краснодара»

Сегодня, 16:16
2

Геннадий Орлов оценил действия нападающего Александра Соболева в матче 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

  • Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.
  • Соболев вышел в старте и был заменен на 77-й минуте на Андрея Мостового.

«У Соболева не все получалось, скажем так... Да, Александр старался, боролся. Но Тормена его, конечно, переиграл. Краснодарец снял весь верх, весь воздух выиграл. Соболев с ним просто не справился.

Может быть, Семак и вынужденно его выпустил в старте. Ему же нужны три игрока с российским паспортом», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1758547851
...шустрее деда не найти переобувальщика, портянки по ветру свистят...
Ответить
Garrincha58
1758549415
вот он лимит во всей красе теперь тренер будет вынужден выпускать таких вот игрочишек имея в составе сильнее и спрашивается зачем бороться за конкуренцию зная что его и так выпустят, эти там наверху просто не понимают что футболист не конкурируя никогда не повысит своё мастерство
Ответить
