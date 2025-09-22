Реакция Орлова на игру Глушенкова против «Краснодара»

Геннадий Орлов дал оценку выступлению Максима Глушенкова в матче 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

Глушенков забил сам и ассистировал Луису Энрике.

«Глушенков показал, какого уровня это футболист. Какое движение, какой поставленный удар! А как он выждал паузу и навесил точно на голову Луису Энрике в эпизоде со вторым голом!

Вот вам связка. Русский и бразилец в два хода оставили не у дел всю краснодарскую защиту (улыбается). На раз-два.

Глушенков, как в гандболе, рукой закинул точно на голову Луису! Так что именно исполнительское мастерство двух футболистов сине-бело-голубых повлияло на итоговый счет», – сказал Орлов.