Муту – о Кокорине: «В «Фиорентине» все думали, что он большой талант»

Бывший форвард «Фиорентины» Адриан Муту помнит, что за команду выступал Александр Кокорин.

– Что можете сказать об Александре Кокорине, который недавно играл за «Фиорентину»?

– Очень талантливый игрок. Его приняли как родного. Когда он приехал в «Фиорентину», все думали, что это большой талант. И я тоже считаю, что это большой талант.

Почему у него не получилось заиграть в Италии? Это знает только сам Кокорин.