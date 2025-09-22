Введите ваш ник на сайте
  Муту – о Кокорине: «В «Фиорентине» все думали, что он большой талант»

Муту – о Кокорине: «В «Фиорентине» все думали, что он большой талант»

Сегодня, 11:19

Бывший форвард «Фиорентины» Адриан Муту помнит, что за команду выступал Александр Кокорин.

– Что можете сказать об Александре Кокорине, который недавно играл за «Фиорентину»?

– Очень талантливый игрок. Его приняли как родного. Когда он приехал в «Фиорентину», все думали, что это большой талант. И я тоже считаю, что это большой талант.

Почему у него не получилось заиграть в Италии? Это знает только сам Кокорин.

  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро.
  • Александр принадлежал итальянцам до лета 2024 года.
  • За это время Кокорин провел за «Фиорентину» 12 матчей без результативных действий.

Источник: Sport24
Италия. Серия А Кипр. Первый Дивизион Арис Фиорентина Кокорин Александр Муту Адриан
