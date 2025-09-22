Муту – о Кокорине: «В «Фиорентине» все думали, что он большой талант»

Бывший форвард «Фиорентины» Адриан Муту помнит, что за команду выступал Александр Кокорин.
– Что можете сказать об Александре Кокорине, который недавно играл за «Фиорентину»?
– Очень талантливый игрок. Его приняли как родного. Когда он приехал в «Фиорентину», все думали, что это большой талант. И я тоже считаю, что это большой талант.
Почему у него не получилось заиграть в Италии? Это знает только сам Кокорин.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро.
- Александр принадлежал итальянцам до лета 2024 года.
- За это время Кокорин провел за «Фиорентину» 12 матчей без результативных действий.
Источник: Sport24