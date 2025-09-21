Глушаков ответил, кто спасет «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков призвал клуб назначить российского тренера.
– Многие говорят, что «Спартак» спасeт только российский тренер.
– Конечно! Я не знаю, почему в «Спартаке» не рассматривают российских тренеров. Видите, багаж Аленичева и Титова выиграл чемпионство (улыбается).
– Кого бы вы предложили из российских тренеров в «Спартак»?
– Дайте я посижу, подумаю. Кофе выпью. Кстати, Мостовой трофей выиграл. Видели? На уличном футболе.
– Уличный футбол перенесeт в «Спартак»?
– Народная команда, конечно!
- Главного тренера Деяна Станковича продлили после прошлого сезона.
- Теперь соглашение действует до 2027 года.
- У «Спартака» в 12 матчах сезона 5 побед.
Источник: «Чемпионат»