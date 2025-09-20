Желудков заявил о бессилии «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Бывший зенитовец Юрий Желудков считает, что «Краснодар» сильнее «Зенита».

Команды встретятся в 9-м туре РПЛ завтра, 21 сентября.

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

«Зенит» занимает 6-ю строчку.

«Судя по последним играм, нынешнему «Зениту» нечего противопоставить нынешнему «Краснодару». «Краснодар» без Кордобы выиграл у «Акрона», а Кордоба передохнул, вернeтся и будет всех «топтать».

Счeт не будет крупным. Конечно, будем болеть за «Зенит», но будет очень тяжело, «Краснодар» – это не «Балтика». Игроки «Зенита» катают-катают мяч, издали вообще не бьют, но надо же обострять. Глушенков только бьeт из-за штрафной, а остальные хотят завести мяч в ворота. А у Глушенкова в матче с «Балтикой» не пошло», – сказал Желудков.