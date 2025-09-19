Григорян заявил о вопиющей ошибке Станковича, приведшей к поражению от «Ростова»

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян уличил главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в ошибке по ходу кубкового матча с «Ростовом» (1:2).

«Во втором тайме Станкович рационально подошел к результату, выпустив третьего центрального защитника. И получается, глотнул несколько атак, проиграв несколько единоборств в центральной зоне. Очевидно, что его ход не сработал. Хотя я не ожидал после первого тайма, что «Спартак» проиграет.

У команды было преимущество. Зачем менять схему? Это было нецелесообразно и даже глупо. Нужно было доводить этот матч до ума», – сказал Григорян.