  Главная
  Новости
  Григорян заявил о вопиющей ошибке Станковича, приведшей к поражению от «Ростова»

Григорян заявил о вопиющей ошибке Станковича, приведшей к поражению от «Ростова»

Сегодня, 08:53
5

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян уличил главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в ошибке по ходу кубкового матча с «Ростовом» (1:2).

«Во втором тайме Станкович рационально подошел к результату, выпустив третьего центрального защитника. И получается, глотнул несколько атак, проиграв несколько единоборств в центральной зоне. Очевидно, что его ход не сработал. Хотя я не ожидал после первого тайма, что «Спартак» проиграет.

У команды было преимущество. Зачем менять схему? Это было нецелесообразно и даже глупо. Нужно было доводить этот матч до ума», – сказал Григорян.

  • Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Москвичи открыли счет уже на 6-й минуте, но в итоге уступили 1:2.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Сербия. Суперлига Ростов Спартак Григорян Александр Станкович Деян
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1758262885
переход с 4-3-3 на 3-5-2 был очень странным, в центре поля образовалась куча-мала из игроков Спартака, а в защите образовалась дыра... и гол был забит в результате контратаки, а не в позиционной атаке, в которой Спартак откровенно слаб по причине того, что некому завершать атаку ударом из-за штрафной...
Ответить
Блямба
1758263186
Стаканович не атак глотнул, а галоперидола
Ответить
SLADE2019
1758263205
Надеюсь на то, что в первенстве он не будет такие авантюры предпринимать. Человек все экспериментирует, что поделаешь?
Ответить
Anton1969
1758263421
Всё никак не наэксперементируется, тренеришка-неврастеник!
Ответить
zigbert
1758269760
Дело даже не в схеме,просто Спартак стал играть спустя рукава. Очень много допускалось ошибок и ненужных потерь мяча. А вот замены не сработали.
Ответить
