«Ювентус» нацелился на капитана «Манчестер Сити»

«Ювентус» рассчитывает следующим летом бесплатно подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернанрду Силву. Контракт португальца с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Итальянский клуб уже контактирует с представителями игрока, собирая предварительную информацию. Силва собирается думать о будущем весной, а сейчас сосредоточен на выступлениях с клубом, а затем со сборной на чемпионате мира-2026.

31-летний португалец в этом сезоне провел 4 матча за «Манчестер Сити», сделал 1 ассист. В 3 играх Силва выходил на поле с капитанской повязкой.