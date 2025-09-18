Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ювентус» нацелился на капитана «Манчестер Сити»

Сегодня, 12:06

«Ювентус» рассчитывает следующим летом бесплатно подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернанрду Силву. Контракт португальца с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Итальянский клуб уже контактирует с представителями игрока, собирая предварительную информацию. Силва собирается думать о будущем весной, а сейчас сосредоточен на выступлениях с клубом, а затем со сборной на чемпионате мира-2026.

31-летний португалец в этом сезоне провел 4 матча за «Манчестер Сити», сделал 1 ассист. В 3 играх Силва выходил на поле с капитанской повязкой.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 миллионов евро.
  • Силва выступает за «горожан» с лета 2017 года.

Еще по теме:
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Наполи»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
Гвардиола выбрал самую запоминающуюся победу в тренерской карьере
Источник: tuttosport.com
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Манчестер Сити Ювентус Силва Бернарду
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
«Бенфика» подтвердила переговоры с Моуринью
13:37
Дуглас Сантос не собирался играть за сборную России
13:26
2
Назван возможный срок дисквалификации Станковича
13:21
4
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
12:56
1
Быстров заявил о вредном влиянии Станковича на детей
12:34
12
Стало известно, будут ли Смолов и Ари играть в Кубке России с клубом Первой лиги
12:18
ФотоРоссия поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА, Аргентина потеряла лидерство
11:38
13
Новичок «Краснодара» сравнил уровень РПЛ и Лиги 1
11:20
5
Подробности взаимоотношений Винисиуса и Хаби Алонсо в «Реале»
11:06
1
Все новости
Все новости
«Ювентус» нацелился на капитана «Манчестер Сити»
12:06
Рейтинг клубов с наибольшими тратами на текущий состав: 7 из 10 представляют АПЛ
Вчера, 18:58
Названы сроки возможного увольнения Аморима из «МЮ»
16 сентября
Аморима ждут в португальском топ-клубе
16 сентября
Гвардиола выбрал самую запоминающуюся победу в тренерской карьере
15 сентября
Гвардиола назвал самый важный трофей в футболе
15 сентября
«Манчестер Сити» уволил бармена, надевшего футболку «МЮ» в день дерби
15 сентября
1
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Аморима после разгрома в дерби
15 сентября
1
Салах вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
15 сентября
Бывший тренер «Спартака» может сменить Аморима в «МЮ»
15 сентября
6
Салах установил рекорд «Ливерпуля»
15 сентября
Фото«Манчестер Юнайтед» – худший клуб АПЛ с момента назначения Аморима
15 сентября
3
Гвардиола прокомментировал 3:0 «Сити» с «Манчестер Юнайтед»
15 сентября
Комментарий Аморима после разгрома от «Сити»
14 сентября
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанд оформил дубль
14 сентября
3
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Бернли» (1:0) благодаря голу Салаха на 93-й минуте и идет без потерь
14 сентября
Только одна команда в 7 высших английских дивизионах не забила в этом сезоне – с ней работает экс-тренер «Спартака»
14 сентября
6
АПЛ. «Челси» потерял очки с «Брентфордом» (2:2), пропустив на 93-й минуте
13 сентября
АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0) и поднялся на 1-е место
13 сентября
1
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция: 14 сентября 2025
13 сентября
ВидеоТренер «Форест» перепутал Зинченко с Шевченко
12 сентября
2
ФотоГрилиш – лучший игрок месяца в АПЛ
12 сентября
Моуринью и экс-вратарь «Динамо» конкурируют за пост тренера «Лидса»
12 сентября
Доннарумма назвал лучшую лигу мира
12 сентября
2
Реакция «Челси» на 74 обвинения от Футбольной ассоциации Англии
11 сентября
«Челси» обвинили в 74 нарушениях при Абрамовиче
11 сентября
1
ФотоБекхэм поужинал с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 42 миллиона
11 сентября
4
Фото40-летний Фабиански вернулся в клуб, который покинул 2 месяца назад
10 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 