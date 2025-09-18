Введите ваш ник на сайте
Талалаев пообещал сюрпризы от «Балтики» в матче с ЦСКА

Сегодня, 08:00
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о предстоящем матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА.

«Для меня это шанс использовать другую тактическую схему, шанс дать игровую практику футболистам, которые заслуживают это. У нас есть люди, которые три месяца работают, а получили по 10,15, 30 минут игровой практики. У нас и вторая команда неплохо работает.

В этой игре вас ждут сюрпризы, у нас есть калининградцы, которые заставляют своей игрой смотреть за ними и дать им возможность шагнуть в большой футбол.

Это взгляд на прогресс нашего тренерского штаба. Так было во всех командах, где мы работали. Свежая кровь всегда нужна – она позволяет выводить конкуренцию на другой уровень. Если в работе наши игроки поймут, что они сильнее тех, кто пришел и готов рвать зубами – это уже приносит большую пользу», – сказал Талалаев.

  • Матч ЦСКА – «Балтика» начнется сегодня в 18:30 мск.
  • В группе D у красно-синих на счету 7 очков после 3 матчей, у калининградцев – 0.

Еще по теме:
Смородская «переобулась» насчет Талалаева 7
Пономарев объяснил, почему ЦСКА может проиграть «Балтике» 7
Где смотреть матч ЦСКА – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Балтика ЦСКА Талалаев Андрей
Комментарии (2)
Fanat1kF
1758173779
Дадут основе отдохнуть, молодняк попрёт с конями бегать.
zigbert
1758178522
Талалаев скорей всего забьёт на Кубок России а главную ставку сделает на чемпионат.
