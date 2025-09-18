Реакция Генича на разгромное поражение «Сочи» от «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от кубковой игры между «Сочи» и «Динамо».

Команды встречались в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Москвичи на выезде разгромили соперника со счетом 4:0.

«Уничтожение в Сочи. Такого преимущества одной команды над другой в российском футболе я давно не видел.

А нет, видел: это был тоже матч «Сочи» – «Динамо». Но там не залетало, а тут залезло.

Мне кажется, зря Ломаева выставили. Он растренирован, без практики, просто бросили в пекло. И нигде не выручил, как следствие.

Ну, а «Динамо»… Вот бы всегда они так играли», – написал Генич в своем телеграм-канале.