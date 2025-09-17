Президент Азербайджана Алиев сделал заявление о победе «Карабаха» над «Бенфикой» в ЛЧ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с историческим результатом.

Азербайджанская команда впервые в истории выиграла в Лиге чемпионов.

«Бенфика» вела 2:0 к 16-й минуте, но в итоге уступила «Карабаху» со счетом 2:3.

«От всего сердца поздравляю футбольный клуб «Карабах» из Агдама с первой победой в основном этапе Лиги чемпионов – самом престижном клубном турнире континента.

Это историческая победа для азербайджанского футбола и всего азербайджанского спорта.

Блестящая победа «Карабаха» в гостевом матче с «Бенфикой», одним из старейших клубов Европы, совершившего потрясающий камбэк по ходу игры, демонстрирует непобедимый дух и волю к борьбе нашей команды.

Этой победой наша родная команда подарила огромную радость азербайджанскому народу.

Каждый азербайджанец гордится «Карабахом», творящим чудеса в Европе. Желаю нашей команде успехов и новых побед в следующих матчах Лиги чемпионов», – сказал Алиев.