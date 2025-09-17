Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Президент Азербайджана Алиев сделал заявление о победе «Карабаха» над «Бенфикой» в ЛЧ

Президент Азербайджана Алиев сделал заявление о победе «Карабаха» над «Бенфикой» в ЛЧ

Сегодня, 16:58
4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с историческим результатом.

  • Азербайджанская команда впервые в истории выиграла в Лиге чемпионов.
  • «Бенфика» вела 2:0 к 16-й минуте, но в итоге уступила «Карабаху» со счетом 2:3.

«От всего сердца поздравляю футбольный клуб «Карабах» из Агдама с первой победой в основном этапе Лиги чемпионов – самом престижном клубном турнире континента.

Это историческая победа для азербайджанского футбола и всего азербайджанского спорта.

Блестящая победа «Карабаха» в гостевом матче с «Бенфикой», одним из старейших клубов Европы, совершившего потрясающий камбэк по ходу игры, демонстрирует непобедимый дух и волю к борьбе нашей команды.

Этой победой наша родная команда подарила огромную радость азербайджанскому народу.

Каждый азербайджанец гордится «Карабахом», творящим чудеса в Европе. Желаю нашей команде успехов и новых побед в следующих матчах Лиги чемпионов», – сказал Алиев.

Источник: Oxu.Az
Лига чемпионов Азербайджан. Премьер-лига Карабах Бенфика
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1758118290
Теперь Карабах обязан выиграть и вторую игру.
Ответить
Блямба
1758118834
Назвали бы Агдам,мы бы заранее болели,а то Карабах, Карабах..)))
Ответить
biber.ru
1758119497
Если бы проиграли, не вспомнил, они только там где победы, не завидная участь, всегда побеждать тяжело.
Ответить
...короче
1758120035
...а его заявление, точно здесь нужно!?...
Ответить
