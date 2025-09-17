В «Локомотиве» прокомментировали несостоявшийся переход Баринова в ЦСКА

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал ситуацию с возможным переходом полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.

– В этой ситуации я считаю, что все зависит от игрока. Знаю, что руководство «Локомотива» готово с ним продлить контракт. Но думаю, что игрок должен проявить инициативу и решить этот вопрос. Если он хочет остаться, думаю, руководство пойдет навстречу.

– Проявит инициативу в каком плане?

– Не понимаю, почему именно в данный момент возникает этот разговор о переходе. Кто инициирует? Сейчас все идет нормально. Команда играет хорошо, находится в лидирующей группе.

Вопрос вообще надо по-другому ставить. Почему он возникает именно в этот момент. Вдруг Баринов должен или хочет перейти в ЦСКА. Вот это непонятно. Такие вопросы возникают, когда есть какая-то проблема: плохо играют, неудовлетворительные результаты. А сейчас почему? Или кто-то искусственно ее поднимает, раскачивает лодку. Зачем?

На его месте в ЦСКА сейчас, на мой взгляд, играют люди не слабее. Ему надо приходить, если пойдет, завоевывать место в составе. Оно не гарантировано. Деньги? Не думаю, что настолько больше предложат, чтобы был смысл менять «Локомотив» на ЦСКА. Здесь уже все родное.

У каждого футболиста есть своя команда по характеру, по всему. Думаю, Баринов должен сам. Если он захочет остаться, клуб его оставит. Если хочет уйти, другой разговор уже.