Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о совмещении Валерием Карпиным постов главного тренера «Динамо» и национальной команды.

«Пора заканчивать эти совмещения в сборной и клубе. Это двойные стандарты. Допустим такую ситуацию – «Динамо» борется за первое место, а Карпин вызывает в сборную и нагружает футболистов соперника, а своих бережeт. Это мешает и ему, и сборной, и клубу.

Есть же люди здравомыслящие, которые понимают футбол. Уже понятно, что хорош! И это должно исходить не от нас, не от болельщиков, а от руководства РФС», – сказал Быстров.