Кубок России. Махачкалинское «Динамо» вдесятером одержало волевую победу над «Пари НН», забив 2 гола за 4 минуты

«Пари НН» дома уступил «Динамо Мх» в 4-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Нижегородцы вышли вперед в конце первого тайма, но не удержали преимущество даже в большинстве.
На 69-й минуте махачкалинцы остались вдесятером после удаления Сослана Кагермазова, а на 77-й и 80-й ответили голами Гамида Агаларова и Мохамеда Аззи соответственно.
Россия. Кубок. Группа C. 4 тур
Пари НН - Динамо Мх - 1:2 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Кастильо, 45+1; 1:1 - Г. Агаларов, 76 (с пенальти); 1:2 - М. Аззи, 79.
Удаления: нет - С. Кагермазов, 69 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»