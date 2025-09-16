Кубок России. Махачкалинское «Динамо» вдесятером одержало волевую победу над «Пари НН», забив 2 гола за 4 минуты

«Пари НН» дома уступил «Динамо Мх» в 4-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Нижегородцы вышли вперед в конце первого тайма, но не удержали преимущество даже в большинстве.

На 69-й минуте махачкалинцы остались вдесятером после удаления Сослана Кагермазова, а на 77-й и 80-й ответили голами Гамида Агаларова и Мохамеда Аззи соответственно.