В «Спартаке» озвучили цель на сезон

Сегодня, 13:01
19

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о цели на сезон. По его словам, команда способна бороться за чемпионство.

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

– Генеральный директор перед сезоном озвучил цель – чемпионство. Насколько с нынешним составом реально стать чемпионом в этом сезоне?

– Слова генерального директора я комментировать не буду, так как не знаю всего контекста. Могу точно сказать, что сейчас команда сбалансирована. Одну позицию можно улучшить, и мы бы, возможно, этого хотели. Но это та ситуация, когда не купив нового футболиста, ты можешь дать шанс молодому игроку проявить себя. Очень важен баланс.

Приведу конкретный пример, в четверг я посетил тренировку команды, где уже работали два новичка. Я увидел, что уровень тренировочного процесса растет. Есть конкуренция между футболистами, и это добавляет уровня. Если хочешь выигрывать титулы, то обязательно должна быть конкуренция за место в составе. Каждый мотивирован и хочет прибавлять, хочет становиться лучше. Да, мы начали сезон не так как хотели. Но сейчас мы понимаем, как хотим улучшать игру. Думаю, что с этим составом нам это по силам.

– Есть ли в лиге состав сильнее, чем у «Спартака»?

– Я могу оценивать только нашу команду, другие команды пусть оценивают другие люди. Я буду говорить только за «Спартак».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Кахигао Франсис
SLADE2019
1757930952
Да флаг всему руководству Спартака в руки. Мы только за. Другое дело, что я (да фигура микроскопическая), к примеру ну никак не вижу, что состав у нас самый сильный в лиге. Жедсон не впечатляет (за такую цену, что его купили, должен сразу это делать), Гарсия (ладно, вдруг сглажу его после дубля). Пока усиление не просматривается.
Ответить
Блямба
1757931200
Вижу судейскую - не вижу преград
Ответить
Интерес
1757931588
Надо спартаковцам забыть этот бред и постараться играть в свою силу.Которую пока все переоценивают.А там что получится.
Ответить
k611
1757932192
Для начала пусть выиграют в чемпионате хотя бы два матча подряд. А сейчас о целях лучше помолчать...
Ответить
Artemka444
1757932830
Балаболы
Ответить
fakeid
1757932832
цель на сезон - установить рекорд по визгам!
Ответить
СильныйМозг
1757934432
Если ужесточат лимит, то боюсь, на спартак без слез смотреть нельзя будет. И так тошнит, от их игры, так еще придется смотреть, как продавцы шаурмы играют. :)))
Ответить
DeStar
1757935221
ну нет тут никак... спартак дико не стабилен.
Ответить
Де зуев
1757938622
Ну Хрюни максимум -12 место а то и стыки на вылет
Ответить
NewLife
1757940742
"В «Спартаке» озвучили цель на сезон" Уже осточертело отсутствие элементарной грамотности у редакторов сайта. Уважаемые, зарубите себе на носу: озвучивают фильмы и мультфильмы, а цели называют, указывают и много других глаголов. По существу: у функционера клуба Спартак других целей, кроме как стать чемпионами, быть не может, а мнения разных экспертов и комментаторов - болтовня.
Ответить
