В «Спартаке» озвучили цель на сезон

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал о цели на сезон. По его словам, команда способна бороться за чемпионство.

После восьми туров РПЛ «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

– Генеральный директор перед сезоном озвучил цель – чемпионство. Насколько с нынешним составом реально стать чемпионом в этом сезоне?

– Слова генерального директора я комментировать не буду, так как не знаю всего контекста. Могу точно сказать, что сейчас команда сбалансирована. Одну позицию можно улучшить, и мы бы, возможно, этого хотели. Но это та ситуация, когда не купив нового футболиста, ты можешь дать шанс молодому игроку проявить себя. Очень важен баланс.

Приведу конкретный пример, в четверг я посетил тренировку команды, где уже работали два новичка. Я увидел, что уровень тренировочного процесса растет. Есть конкуренция между футболистами, и это добавляет уровня. Если хочешь выигрывать титулы, то обязательно должна быть конкуренция за место в составе. Каждый мотивирован и хочет прибавлять, хочет становиться лучше. Да, мы начали сезон не так как хотели. Но сейчас мы понимаем, как хотим улучшать игру. Думаю, что с этим составом нам это по силам.

– Есть ли в лиге состав сильнее, чем у «Спартака»?

– Я могу оценивать только нашу команду, другие команды пусть оценивают другие люди. Я буду говорить только за «Спартак».