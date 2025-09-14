ЦСКА остался в меньшинстве в матче с «Ростовом» после удара Гайича локтем в горло соперника

Защитник ЦСКА Милан Гайич был удален на 42-й минуте гостевого матча 8-го тура РПЛ с «Ростовом». Серб получил прямую красную карточку после удара локтем в горло защитника соперника Давида Семенчука. Главный судья Сергей Карасева удалил футболиста ЦСКА после просмотра видеоповтора.

После первого тайма «Ростов» выигрывает со счетом 1:0 благодаря голу Константина Кучаева.

ЦСКА еще ни разу не проигрывал в этом сезоне без учета послематчевых серий пенальти в кубковых играх.