  • Новости
  • ЦСКА остался в меньшинстве в матче с «Ростовом» после удара Гайича локтем в горло соперника

ЦСКА остался в меньшинстве в матче с «Ростовом» после удара Гайича локтем в горло соперника

Сегодня, 20:37
6

Защитник ЦСКА Милан Гайич был удален на 42-й минуте гостевого матча 8-го тура РПЛ с «Ростовом». Серб получил прямую красную карточку после удара локтем в горло защитника соперника Давида Семенчука. Главный судья Сергей Карасева удалил футболиста ЦСКА после просмотра видеоповтора.

  • После первого тайма «Ростов» выигрывает со счетом 1:0 благодаря голу Константина Кучаева.
  • ЦСКА еще ни разу не проигрывал в этом сезоне без учета послематчевых серий пенальти в кубковых играх.

Источник: телеграм-канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Гайич Милан
Комментарии (7)
Константин-Шапкин-google
1757871733
Гайкин фигарит как косой косит
Ответить
Mirak92
1757873122
Идиот, сегодня вот думал, на того психа, у Балтики Бевеева купить, а нет, и тот тоже псих
Ответить
jerry093
1757875122
Что за моча в голову ему брызнула!?!?!?, . вот и ваш хваленный бубликов абсолютный ноль когда у команды не ладится, он хорош только на чистых мячах и когда команда на ходу так еще подставил Акинфеева. С начала старта 2 гола забили напы это тумач
Ответить
