Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Динамо - Спартак Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бундеслига. «Бавария» забила 5 голов «Гамбургу», Кейн оформил дубль

Бундеслига. «Бавария» забила 5 голов «Гамбургу», Кейн оформил дубль

Сегодня, 21:38

В матче 3-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома разгромила «Гамбург» со счетом 5:0.

Счет в игре уже на 3-й минуте открыл Серж Гнабри. На 9-й Александар Павлович увеличил преимущество мюнхенцев, на 26-й Гарри Кейн с пенальти довел счет до крупного, а уже на 29-й четвертый гол забил Луис Диас. После перерыва единственным голом отметился Кейн, оформивший дубль на 62-й минуте.

«Бавария» единственной из участников Бундеслиги еще не теряла очков в этом сезоне и лидирует с 9 баллами в активе. «Гамбург» идет 17-м с 1 очком после 3 встреч.

Германия. Бундеслига. 3 тур
Бавария - Гамбург - 5:0 (4:0)
Голы: 1:0 - С. Гнабри, 3; 2:0 - А. Павлович, 9; 3:0 - Г. Кейн, 26 (с пенальти); 4:0 - Л. Диас, 29; 5:0 - Г. Кейн, 62.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов-2025/26 1
Топ-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
Антони отказал «Баварии» ради «Бетиса» 1
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Гамбург Бавария
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
РПЛ. «Краснодар» победил «Акрон» (2:1) и вернулся в лидеры, Дзюба забил
21:28
9
ВидеоАрбитр сообщил, за что удалил Станковича в матче с «Динамо»
21:07
5
Серия А. «Юве» вырвал победу над «Интером» (4:3), у обеих команд забивали Тюрамы
20:55
2
Реакция Черчесова на упущенную «Ахматом» победу над «Локомотивом»
20:23
ВидеоПомощник Станковича прокомментировал удаление Деяна
19:59
4
«Игра была равна»: Карпин – о матче «Динамо» – «Спартак»
19:42
16
Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Динамо»
19:36
4
Джикия забил дебютный гол в Турции и помог «Антальяспору» победить
19:24
Примера. Захарян не спас «Сосьедад» от поражения от «Реала» (1:2), мадридцы были в меньшинстве с 32-й минуты
19:14
5
ФотоЗахарян дебютировал в сезоне в матче с «Реалом» – Арсен не играл с февраля
18:50
5
Все новости
Все новости
Бундеслига. «Бавария» забила 5 голов «Гамбургу», Кейн оформил дубль
21:38
Игрок «Кельна» порвал «кресты» в 3-й раз за 1,5 года
14:15
Бундеслига. «Байер» в меньшинстве выиграл у второй команды чемпионата в первом матче после увольнения тен Хага
Вчера, 23:32
Фото33-летний Эриксен подписал контракт с новым клубом
10 сентября
1
Известен новый клуб 33-летнего Эриксена
10 сентября
«Байер» возглавил тренер, громивший сборную России
8 сентября
1
Экс-тренер «Тоттенхэма» вошел в число претендентов на пост в «Байере»
4 сентября
3
Бывший игрок «Реала» стал кандидатом на место главного тренера «Байера»
3 сентября
Стало известно, почему тен Хага уволили из «Байера» после трех матчей
2 сентября
2
В Германии раскрыли, сколько тен Хаг заработал за два месяца в «Байере»
2 сентября
1
Тен Хаг прокомментировал увольнение из «Байера»
2 сентября
Фото«Бавария» объявила о переходе Джексона из «Челси»
2 сентября
«Бавария» повторно согласовала трансфер нападающего «Челси»
1 сентября
Названы три кандидата на замену тен Хагу в «Байере»
1 сентября
3 экс-тренера «Манчестер Юнайтед» были уволены в течение 5 дней
1 сентября
1
В «Байере» объяснили увольнение тен Хага после трех матчей
1 сентября
2
«Байер» уволил тен Хага после 3 матчей
1 сентября
2
Фото«Байер» выкупил одноклубника Головина за 32 миллиона
1 сентября
Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион», Гирасси оформил дубль
31 августа
Тен Хагу грозит увольнение из «Байера» спустя три месяца после назначения
29 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» усилилась португальским форвардом
29 августа
Фото«Байер» жестко потроллил «Манчестер Юнайтед»
28 августа
1
ФотоДортмундская «Боруссия» подписала игрока «Челси»
27 августа
Фото«Байер» подписал 5-кратного победителя Лиги чемпионов
26 августа
«Боруссия» купила полузащитника «Челси» за 20 миллионов
26 августа
ФотоДортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером
26 августа
Отец Беллингема устроил скандал в дортмундской «Боруссии»
25 августа
«Вокруг одни клоуны»: Бонифаци не сдержал эмоций после проваленего медосмотра в «Милане»
25 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 