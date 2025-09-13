Бундеслига. «Бавария» забила 5 голов «Гамбургу», Кейн оформил дубль

В матче 3-го тура чемпионата Германии «Бавария» дома разгромила «Гамбург» со счетом 5:0.

Счет в игре уже на 3-й минуте открыл Серж Гнабри. На 9-й Александар Павлович увеличил преимущество мюнхенцев, на 26-й Гарри Кейн с пенальти довел счет до крупного, а уже на 29-й четвертый гол забил Луис Диас. После перерыва единственным голом отметился Кейн, оформивший дубль на 62-й минуте.

«Бавария» единственной из участников Бундеслиги еще не теряла очков в этом сезоне и лидирует с 9 баллами в активе. «Гамбург» идет 17-м с 1 очком после 3 встреч.