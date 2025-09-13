Ливай сообщил, кому посвятил дубль «Динамо»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).
- Ливай оформил дубль.
- То же самое у «Динамо» сделал Бителло.
- Для Гарсии это первые голы в сезоне.
– Мы очень хотели победить. Сегодняшние голы я посвятил [умершему клубному фотографу] Саше [Ступникову]. Очень непростая неделя для нас. Это не тот результат, на который рассчитывали. Не отвечаю критикам, а делаю свою работу. Всегда стараюсь это делать. Отвечаю на все тем, как я помогаю команде. Момент с фолом на Маркиньосе? Если не отменили, то не отменили. Не пересматривал. Такое случается каждую неделю.
«Спартак» продолжает борьбу за чемпионство? Мы будем продолжать стремиться к своим целям.
– Как вам Ву и Джику?
– Они скажут сами за себя. И покажут своей игрой, чего они стоят. Я всегда рад новичкам.
Источник: «Спорт-Экспресс»