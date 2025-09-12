Вердикт ЭСК по удалению Кордобы в матче с ЦСКА

ЭСК РФС разобрал работу арбитра Рафаэля Шафеева на матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:1).
Судья верно удалил форварда краснодарцев Джона Кордобу.
«Момент по обращению ФК «Краснодар»
Время по таймеру: 56-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Краснодар» Джона Кордобу
Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Краснодар» Джона Кордобу
Голосование: единогласно
Мотивировка:
Джон Кордоба виновен в агрессивном поведении, так как после остановки игры он совершает сильный удар мячом в игрока «ЦСКА» Мойзеса, а затем продолжает движение ноги в сторону соперника в агрессивной манере, нанося удар открытыми шипами по руке».
Источник: РФС