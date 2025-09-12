Введите ваш ник на сайте
Вердикт ЭСК по удалению Кордобы в матче с ЦСКА

Сегодня, 18:39
3

ЭСК РФС разобрал работу арбитра Рафаэля Шафеева на матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:1).

Судья верно удалил форварда краснодарцев Джона Кордобу.

«Момент по обращению ФК «Краснодар»

Время по таймеру: 56-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Краснодар» Джона Кордобу

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Краснодар» Джона Кордобу

Голосование: единогласно

Мотивировка:

Джон Кордоба виновен в агрессивном поведении, так как после остановки игры он совершает сильный удар мячом в игрока «ЦСКА» Мойзеса, а затем продолжает движение ноги в сторону соперника в агрессивной манере, нанося удар открытыми шипами по руке».

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Кордоба Джон
...уефан
1757692034
...и у каждого по сугробу на голове! Отморозились наглухо...
Ответить
guron88
1757693087
Ну-ну... Единогласно. Как сговорились. Не зря на столько дней откладывали, видно шли "консультации". Наивно было ожидать другого. Столина "рулит", провинция - в ауте.
Ответить
Foxitkuban
1757706438
Как все предсказуемо
Ответить
