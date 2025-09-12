Вердикт ЭСК по удалению Кордобы в матче с ЦСКА

ЭСК РФС разобрал работу арбитра Рафаэля Шафеева на матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (1:1).

Судья верно удалил форварда краснодарцев Джона Кордобу.

«Момент по обращению ФК «Краснодар»

Время по таймеру : 56-я минута

Суть обращения : проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Краснодар» Джона Кордобу

Решение комиссии : судья правильно удалил с поля игрока команды «Краснодар» Джона Кордобу

Голосование : единогласно

Мотивировка:

Джон Кордоба виновен в агрессивном поведении, так как после остановки игры он совершает сильный удар мячом в игрока «ЦСКА» Мойзеса, а затем продолжает движение ноги в сторону соперника в агрессивной манере, нанося удар открытыми шипами по руке».