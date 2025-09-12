Карпин назвал двух российских футболистов, у которых не видит потолка

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высоко оценил игру Алексея Батракова и Матвея Кисляка.

– Был ли кто-то в вашей тренерской карьере, кто впечатлил больше Кисляка и Батракова? Вы видите у них потолок?

– Не вижу.

– Дальше – только звeзды?

– Спокойнее. А то у нас сразу «только звeзды», а через год что-то случается – и что-то они дальше не растут.

– Но впечатление мощное?

– Хорошее впечатление. Поэтому они и в сборной. Всe.

– Уезжать из РПЛ им надо?

– Это им решать.