Карпин назвал двух российских футболистов, у которых не видит потолка

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высоко оценил игру Алексея Батракова и Матвея Кисляка.
– Был ли кто-то в вашей тренерской карьере, кто впечатлил больше Кисляка и Батракова? Вы видите у них потолок?
– Не вижу.
– Дальше – только звeзды?
– Спокойнее. А то у нас сразу «только звeзды», а через год что-то случается – и что-то они дальше не растут.
– Но впечатление мощное?
– Хорошее впечатление. Поэтому они и в сборной. Всe.
– Уезжать из РПЛ им надо?
– Это им решать.
- Батраков забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 7 матчах этого сезона РПЛ.
- На счету Кисляка 2 гола и 3 ассиста в 7 играх.
