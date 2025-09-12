Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпин назвал двух российских футболистов, у которых не видит потолка

Карпин назвал двух российских футболистов, у которых не видит потолка

Сегодня, 11:19
5

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высоко оценил игру Алексея Батракова и Матвея Кисляка.

– Был ли кто-то в вашей тренерской карьере, кто впечатлил больше Кисляка и Батракова? Вы видите у них потолок?

– Не вижу.

– Дальше – только звeзды?

– Спокойнее. А то у нас сразу «только звeзды», а через год что-то случается – и что-то они дальше не растут.

– Но впечатление мощное?

– Хорошее впечатление. Поэтому они и в сборной. Всe.

– Уезжать из РПЛ им надо?

– Это им решать.

  • Батраков забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 7 матчах этого сезона РПЛ.
  • На счету Кисляка 2 гола и 3 ассиста в 7 играх.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Динамо Кисляк Матвей Батраков Алексей Карпин Валерий
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1757665648
Идти вперёд по карте-задача нелегка; подслеповатый Карпин не видит потолка... Набрал себе работы,кляня свою судьбу, споткнёшься-мордой об пол,и с шишкою на лбу...
Ответить
Foxitkuban
1757670933
А Карпин вообще хоть что-то видит?
Ответить
uralec06
1757673181
Помнится Захаряну тоже что-то прочили и что....сдулся. поменьше внимания, чтобы голова не закружилась.
Ответить
Semenycch
1757673183
Эти двое отличные футболисты, а вот недотренер сборной так себе тренер!
Ответить
  • Читайте нас: 