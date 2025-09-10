В клубе Смолова отреагировали на уголовное дело против игрока

Глава медийного «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об уголовном деле против Федора Смолова.

Нападающий играет за команду в FONBET Кубке России.

«Все задают вопрос: будет ли Федор играть за Броуков и дальше после объявления о заведении уголовного дела.

Ответ:

1. Федор – не наш сотрудник. Броуки – любительский клуб. У нас нет контракта, чтобы заставлять Федю играть.

2. Но я, конечно, надеюсь, что он сыграет в Кубке России за Броуков. Ничего не меняется.

3. Почему не меняется? Потому что он не признан виновным, потому что не было суда, потому что даже общественного порицания Федор не получил.

4. За Броуков Федор сыграл уже значительно позже инцидента, на момент ситуации он являлся игроком другого клуба. Но за время в нашем клубе он проявил себя только положительно.

Тренировался, играл, забивал мячи, уделял время детям, которые считают его кумиром, не вел себя агрессивно или высокомерно, заслужил большое уважение от коллектива.

5. Я не в курсе обстоятельств дела и инцидента. Пусть в этом разбираются те, кому положено.

Это все, что я знаю и что хочу сказать».