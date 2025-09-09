Отбор ЧМ-2026. 943-й гол Роналду помог Португалии добиться волевой победы в Венгрии (3:2)

Сборная Португалии в 6-м туре отбора ЧМ-2026 победила на выезде Венгрию. Хозяева вели в счете.
У Португалии с пенальти отличился Криштиану Роналду. Это его 943-й гол в карьере.
Португальцы лидируют в группе. Венгрия после двух сыгранных матчей имеет в активе очко.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа F. 6 тур
Венгрия - Португалия - 2:3 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Б. Варга, 21; 1:1 - Б. Силва, 36; 1:2 - К. Роналду, 58 (с пенальти); 2:2 - Б. Варга, 84; 2:3 - Ж. Канселу, 86.
Источник: «Бомбардир»