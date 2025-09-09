Отказавший «Спартаку» полузащитник «Милана» продолжит карьеру за пределами Европы

Ясин Адли переходит из «Милана» в саудовский «Аль-Шабаб».
Клуб Серии А заработает на его продаже 7 миллионов евро.
25-летний француз заключит с новым клубом контракт до 2028 года.
- Ранее Адли отказал «Спартаку», предлагавшему за него 18 миллионов евро.
- Летом хавбек вернулся в «Милан» из аренды в «Фиорентине».
- За свою клубную карьеру он набрал 12 голов и 25 передач в 178 матчах.
- В 2017 году Ясин попал в список самых талантливых футболистов мира по версии The Guardian вместе с Винисусом, Холландом, Дэвисом, а также Колесниченко из «Чертаново» и Мартыновым из «Краснодара».
Источник: твиттер Фабрицио Романо