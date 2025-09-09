Введите ваш ник на сайте
  • Отказавший «Спартаку» полузащитник «Милана» продолжит карьеру за пределами Европы

Отказавший «Спартаку» полузащитник «Милана» продолжит карьеру за пределами Европы

Сегодня, 01:01
1

Ясин Адли переходит из «Милана» в саудовский «Аль-Шабаб».

Клуб Серии А заработает на его продаже 7 миллионов евро.

25-летний француз заключит с новым клубом контракт до 2028 года.

  • Ранее Адли отказал «Спартаку», предлагавшему за него 18 миллионов евро.
  • Летом хавбек вернулся в «Милан» из аренды в «Фиорентине».
  • За свою клубную карьеру он набрал 12 голов и 25 передач в 178 матчах.
  • В 2017 году Ясин попал в список самых талантливых футболистов мира по версии The Guardian вместе с Винисусом, Холландом, Дэвисом, а также Колесниченко из «Чертаново» и Мартыновым из «Краснодара».

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Италия. Серия А Саудовская Аравия. Премьер-лига Фиорентина Милан Аль-Шабаб Спартак Адли Ясин
Прокс
1757384533
Правильно что отказал хлеву,а то в Москва-швейном Недоклубе совсем бы всё потерял!!!
