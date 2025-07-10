«Спартак» сохраняет интерес к двум игрокам «Милана»

«Спартак» ведет переговоры с «Миланом» по защитнику Эмерсону Роялу и хавбеку Ясину Адли.

Наиболее конкретный интерес красно-белые проявляют к брзильцу. Эмерсон рассматривает предложение москвичей и переговоры по его трансферу могут продвинуться в ближайшие дни.

Адли, в свою очередь, не слишком хочет переезжать в Россию, хотя «Милан» намерен расстаться с игроком. Француз хотел бы остаться в Серии A. В ближайшее время должно быть принято решение, продолжит ли «Спартак» претендовать на Адли или сосредоточится на других целях.