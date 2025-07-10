«Спартак» сохраняет интерес к двум игрокам «Милана»

«Спартак» ведет переговоры с «Миланом» по защитнику Эмерсону Роялу и хавбеку Ясину Адли.
Наиболее конкретный интерес красно-белые проявляют к брзильцу. Эмерсон рассматривает предложение москвичей и переговоры по его трансферу могут продвинуться в ближайшие дни.
Адли, в свою очередь, не слишком хочет переезжать в Россию, хотя «Милан» намерен расстаться с игроком. Француз хотел бы остаться в Серии A. В ближайшее время должно быть принято решение, продолжит ли «Спартак» претендовать на Адли или сосредоточится на других целях.
- 26-летний Эмерсон Роял провел за «Милан» в прошлом сезоне 26 матчей. Бразилец выиграл с командой Суперкубок Италии.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
- 24-летний Адли в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Фиорентину». Он провел за «фиалок» 35 матчей, забил 5 голов, отдал 7 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость Адли в 11 миллионов евро.
Источник: Milannews24