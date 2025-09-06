Лидер Иордании определил лучшую команду России: «Может, однажды окажусь в ней»

Муса Аль-Тамари, форвард сборной Иордании, выделил лучшую команду России.
- Накануне Россия и Иордания сыграли 0:0.
- Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.
- Иордания сыграет на ЧМ-2026.
– Давай сравним, что лучше: Франция или Россия?
– Я не настолько хорошо изучил вашу страну, чтобы сравнивать. Но я обязательно приеду сюда в будущем, чтобы узнать Россию лучше.
– Может быть, перейдешь в какую-то команду? «Спартак» или «Зенит»?
– «Спартак» – это лучшая команда в России! Может, однажды.
Источник: «Спорт-Экспресс»