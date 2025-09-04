В «Динамо Мх» честно ответили, почему не продали Пальцева в «Спартак»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев объяснил, почему клуб летом не продал защитника Валентина Пальцева в «Спартак».
«В начале нынешнего сезона с предложением по Пальцеву на нас выходил московский «Спартак». Тогда мы отказались наотрез, было много травмированных, и играть было некому.
Сейчас ситуация в этом смысле выравнивается в связи с тем, что мы приобрели Аззи-старшего. Но все равно пока он не готов, поэтому перевешивало желание сохранить Пальцева», – сказал Гаджиев.
- 24-летний Пальцев в нынешнем сезоне провел 10 матчей за махачкалинский клуб, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
- Контракт защитника с «Динамо Мх» рассчитан до середины 2026 года.
Источник: телеграм-канал «Динамо Мх»