В «Динамо Мх» честно ответили, почему не продали Пальцева в «Спартак»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев объяснил, почему клуб летом не продал защитника Валентина Пальцева в «Спартак».

«В начале нынешнего сезона с предложением по Пальцеву на нас выходил московский «Спартак». Тогда мы отказались наотрез, было много травмированных, и играть было некому.

Сейчас ситуация в этом смысле выравнивается в связи с тем, что мы приобрели Аззи-старшего. Но все равно пока он не готов, поэтому перевешивало желание сохранить Пальцева», – сказал Гаджиев.