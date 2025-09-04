Названа причина срыва трансфера в «Динамо» игрока из чемпионата Израиля

Этим летом «Динамо» могло подписать правого вингера тель-авивского «Маккаби» Весли Патати.
Сумма потенциального трансфера могла составить около 5 миллионов евро. Однако «Маккаби» в ходе квалификации еврокубков захотел получить за бразильца вдвое больше. После этого «Динамо» перешло к поиску других кандидатов на данную позицию.
- В конце августа 21-летний Патати перешел в нидерландский «АЗ Алкмаар».
- По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 7,3 миллиона евро.
- Патати подписал с нидерландским клубом контракт до середины 2030 года.
Источник: Sport24