Трансфер Исака в «Ливерпуль» вошел в топ-5 в истории футбола

«Ливерпуль» купил у «Ньюкасла» нападающего Александера Исака за 144 миллиона евро.
Это четвертый самый дорогой трансфер в истории футбола.
- Неймар – из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро в 2017 году;
- Килиан Мбаппе – из «Монако» в «ПСЖ» за 180 млн евро в 2017 году;
- Усман Дембеле – из «Боруссии Д» в «Барселону» за 148 млн евро в 2017 году;
- Александер Исак – из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за 144 млн евро в 2025 году;
- Филиппе Коутиньо – из «Ливерпуля» в «Барселону» за 135 млн евро в 2018 году.
Источник: Transfermarkt