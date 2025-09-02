Кержаков объяснил, почему «Краснодар» решил купить Пальцева

Александр Кержаков считает, что центральный защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев не усилит «Краснодар».
- Ожидается, что южане заплатят за игрока 300 млн рублей (3,2 млн евро).
- Пальцеву предложили контракт по схеме «3+1».
- В новом сезоне он провел 10 матчей и забил 1 гол.
– Для чего Пальцев «Краснодару»?
– Чем ближе момент введения нового лимита, тем больше будет переходов российских футболистов в клубы, где много иностранцев. Это очевидно.
Футболисты с российским паспортом будут очень востребованы у тех команд, у которых очень много легионеров.
Качественных российских футболистов не так много. Пока мне кажется, что Пальцев не усилит «Краснодар». Он не будет сейчас играть.
– Какую позицию он мог бы занять?
– Вместо Петрова. Высокий фланговый защитник.
– Клуб какого уровня Пальцев мог бы усилить? «Рубин»?
– Я не знаю. У «Рубина» своих игроков достаточно.
Источник: «Это футбол, брат!»