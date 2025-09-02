Кержаков объяснил, почему «Краснодар» решил купить Пальцева

Александр Кержаков считает, что центральный защитник «Динамо Мх» Валентин Пальцев не усилит «Краснодар».

Ожидается, что южане заплатят за игрока 300 млн рублей (3,2 млн евро).

Пальцеву предложили контракт по схеме «3+1».

В новом сезоне он провел 10 матчей и забил 1 гол.

– Для чего Пальцев «Краснодару»?

– Чем ближе момент введения нового лимита, тем больше будет переходов российских футболистов в клубы, где много иностранцев. Это очевидно.

Футболисты с российским паспортом будут очень востребованы у тех команд, у которых очень много легионеров.

Качественных российских футболистов не так много. Пока мне кажется, что Пальцев не усилит «Краснодар». Он не будет сейчас играть.

– Какую позицию он мог бы занять?

– Вместо Петрова. Высокий фланговый защитник.

– Клуб какого уровня Пальцев мог бы усилить? «Рубин»?

– Я не знаю. У «Рубина» своих игроков достаточно.