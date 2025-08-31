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  • Сперцян заявил о неуважении к «Краснодару»: «Все против нас, но мы не сдаемся»

Сперцян заявил о неуважении к «Краснодару»: «Все против нас, но мы не сдаемся»

31 августа 2025, 23:19
18

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поведении тренерского штаба ЦСКА после удаления Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

– Что скажешь о поведении тренера ЦСКА?

– Спасибо, что сказали. Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся.

Да и в прошлом году так было: и конкуренты, и судьи. Бывает такое, что арбитры хорошо судят.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (18)
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Artemka444
1756671971
Ой один раз чемпионат выиграл, уже все против вас
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Gwynbleidd
1756672017
Ну покажите ему количество ошибок в пользу Краснодара, пусть он уже хоть матчасть изучит, а потом количество ошибок в пользу Краснодара в матчах с ЦСКА... Интересно, что бы он говорил, когда Чалову сломали нос, причем в штрафной, а там даже карточку защитнику Краснодара не показали? Тоже заговор судей против Краснодара?))))
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1756674244
Армянское радио заговорило.Кто тебе сегодня мешал забивать?Тебя видно только в играх со слабаками,а с сильными обычная посредственность
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boris63
1756690394
Запели мученники, научите своего бычка комолого вести себя нормально как мужик. А то возомнил себя золотым бычком, да ещё клубу же ставит условия.
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subbotaspartak
1756700420
...Все против нас,... Так могут сказать и Спартак, и Кони, и бездомные и другие. Каждый за себя.
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Garrincha58
1756705604
а кому нынче легко????
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АЛЕКС 58
1756717185
Эти судьи протащили вас к чемпионству,гнилой бычок
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Бриг
1757170141
Кордоба конечно хулиган и на желтую "наиграл", но Мойзеса он не коснулся, а вот Мойзес "артист" и тоже мог бы желтую получить справедливо.
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