Сперцян заявил о неуважении к «Краснодару»: «Все против нас, но мы не сдаемся»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о поведении тренерского штаба ЦСКА после удаления Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

Ранее Мурад Мусаев раскритиковал Фабио Челестини: «Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет».

– Что скажешь о поведении тренера ЦСКА?

– Спасибо, что сказали. Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся.

Да и в прошлом году так было: и конкуренты, и судьи. Бывает такое, что арбитры хорошо судят.