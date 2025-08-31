Бывший арбитр РПЛ объяснил отмену гола ЦСКА

Экс-судья Игорь Федотов высказался о решении отменить гол ЦСКА в ворота «Краснодара» на 27-й минуте игры 7-го тура РПЛ.

«Игрок ЦСКА не дал Кордобе продвинуться к мячу – заблокировал его. Дальше пошла вертикальная атака, и игроки «Краснодара» не владели мячом. Чтобы отменить фазу атаки, нужно, чтобы перешло владение мяча, а этого не было. ЦСКА им владел, атаковал вертикально и забил гол. Правильное решение ВАР позвать к монитору арбитра в поле, а дальше – правильное решение отменить гол», – сказал Федотов.