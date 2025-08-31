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Бывший арбитр РПЛ объяснил отмену гола ЦСКА

31 августа 2025, 19:28
4

Экс-судья Игорь Федотов высказался о решении отменить гол ЦСКА в ворота «Краснодара» на 27-й минуте игры 7-го тура РПЛ.

«Игрок ЦСКА не дал Кордобе продвинуться к мячу – заблокировал его. Дальше пошла вертикальная атака, и игроки «Краснодара» не владели мячом. Чтобы отменить фазу атаки, нужно, чтобы перешло владение мяча, а этого не было. ЦСКА им владел, атаковал вертикально и забил гол. Правильное решение ВАР позвать к монитору арбитра в поле, а дальше – правильное решение отменить гол», – сказал Федотов.

  • Главный судья матча – Рафаэль Шафеев.
  • Матч продолжается, счет равный – 1:1.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Федотов Игорь
Комментарии (4)
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evgevg13
1756658589
Всё правильно объяснил. Но что творит судья в поле... Откуда выкопали это чудо?
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Gwynbleidd
1756662625
Ага, вот и вопрос, если в поле судья не видит фола, бокой в 2-х метрах не видит фола, а ВАР почему то увидел фол, а точно нам такой ВАР нужен? Который фолы видит только в одну сторону?
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RUSARM
1756664189
Если бы сразу судья судил и давал желтые,то и до красной не дошло бы!! А так фол был если, минуту назад,потом гол забили и отменили и это не судейские ошибки разве???
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