Семак прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вызов Луиса Энрике и Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.

– Как «Зенит» будет работать с Дугласом Сантосом после его вызова в сборную Бразилии? Поменяется ли его статус?

– Будем работать в тех условиях, которые есть. Вызов в сборную – мечта для любого футболиста, тем более в сборную Бразилии. С пониманием относимся к решению Дугласа, он абсолютно заслужил работой и отношением к делу принять то решение, которое ему больше всего подходит.

Мы же будем исходить из дальнейших реалий, из понимания по тому же лимиту. Будут играть футболисты в том формате, в котором нужно.