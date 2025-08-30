Семак прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вызов Луиса Энрике и Дугласа Сантоса в сборную Бразилии.
– Как «Зенит» будет работать с Дугласом Сантосом после его вызова в сборную Бразилии? Поменяется ли его статус?
– Будем работать в тех условиях, которые есть. Вызов в сборную – мечта для любого футболиста, тем более в сборную Бразилии. С пониманием относимся к решению Дугласа, он абсолютно заслужил работой и отношением к делу принять то решение, которое ему больше всего подходит.
Мы же будем исходить из дальнейших реалий, из понимания по тому же лимиту. Будут играть футболисты в том формате, в котором нужно.
- 31-летний Дуглас Сантос был вызван в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2026. Команда сыграет дома с Чили 4 сентября и в гостях с Боливией 9 сентября.
- Дуглас Сантос также однажды был включен в расширенный список игроков сборной России.
- Игрок в России с 2019 года.
Источник: «Матч ТВ»