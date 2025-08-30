Правительство Ростовской области хочет избавиться от акций «Ростова»

У «Ростова» вскоре может появиться новый владелец. Правительство Ростовской области хочет продать часть акций.
«Правительство Ростовской области запланировало выставить на торги 25% акций «Ростова». При условии, что новый владелец возьмeт на себя большую часть расходов команды.
Предварительная причина – губернатор Слюсарь хочет разгрузить список расходов в бюджете региона», – написал источник.
- Сейчас 49% акций клуба принадлежат Арташесу Арутюнянцу. 51% – Ростовской области.
- Из них власти региона хотят продать в следующем году 25,99% акций.
- «Ростов» – в зоне переходных матчей РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»