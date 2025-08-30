Правительство Ростовской области хочет избавиться от акций «Ростова»

У «Ростова» вскоре может появиться новый владелец. Правительство Ростовской области хочет продать часть акций.

«Правительство Ростовской области запланировало выставить на торги 25% акций «Ростова». При условии, что новый владелец возьмeт на себя большую часть расходов команды.

Предварительная причина – губернатор Слюсарь хочет разгрузить список расходов в бюджете региона», – написал источник.