«Спартак» призвали платить налог на легионеров

Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди недоволен, что в РПЛ клубы не платят налог на легионеров. Он упомянул «Спартак».

«Даже в молдавском чемпионате, в маленькой стране, чтобы заявить иностранца, нужно внести взнос в Федерацию футбола.

Там тоже лимит есть – у них своих игроков мало, им нужно развивать их. А у нас почему такой практики нет?

Привез, к примеру, «Спартак» двадцать иностранцев – пусть за каждого из них заплатит в РФС.

Федерация найдет куда применить эти деньги, которых немало так наберется. Для развития детского, молодежного футбола», – сказал Стипиди.