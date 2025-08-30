«Спартак» призвали платить налог на легионеров

Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди недоволен, что в РПЛ клубы не платят налог на легионеров. Он упомянул «Спартак».
«Даже в молдавском чемпионате, в маленькой стране, чтобы заявить иностранца, нужно внести взнос в Федерацию футбола.
Там тоже лимит есть – у них своих игроков мало, им нужно развивать их. А у нас почему такой практики нет?
Привез, к примеру, «Спартак» двадцать иностранцев – пусть за каждого из них заплатит в РФС.
Федерация найдет куда применить эти деньги, которых немало так наберется. Для развития детского, молодежного футбола», – сказал Стипиди.
- Несколько лет назад в РПЛ был налог на иностранных тренеров.
- «Спартак» идет в таблице 9-м.
- В команде 12 легионеров (из 27 человек в 1-м составе).
Источник: «Евро-Футбол.Ру»