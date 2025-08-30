Введите ваш ник на сайте
«Спартак» призвали платить налог на легионеров

Сегодня, 10:26
6

Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди недоволен, что в РПЛ клубы не платят налог на легионеров. Он упомянул «Спартак».

«Даже в молдавском чемпионате, в маленькой стране, чтобы заявить иностранца, нужно внести взнос в Федерацию футбола.

Там тоже лимит есть – у них своих игроков мало, им нужно развивать их. А у нас почему такой практики нет?

Привез, к примеру, «Спартак» двадцать иностранцев – пусть за каждого из них заплатит в РФС.

Федерация найдет куда применить эти деньги, которых немало так наберется. Для развития детского, молодежного футбола», – сказал Стипиди.

  • Несколько лет назад в РПЛ был налог на иностранных тренеров.
  • «Спартак» идет в таблице 9-м.
  • В команде 12 легионеров (из 27 человек в 1-м составе).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак
Интерес
1756539453
А за главаря судейского комитета кто платить должен? Судя по тому,как его питомцы работают в этом сезоне, он ещё должен приплачивать .
Ответить
Vladimir61
1756539661
Нельзя вводить такой налог, Газпром по миру пойдет.
Ответить
...уефан
1756539823
..."Алло! Павло? Да ты - ***ло!"...
Ответить
val69
1756540200
Кто бы сомневался, что они найдут им применение.... Применят... Ещë как применят...
Ответить
Каратель помойников
1756542375
Ох стяпидя,остался без стипендии и теперь всячески пытается газовым подмахнуть...гнил так и прёт.зенит гамно!
Ответить
slavа0508
1756542463
Ну конечно . детям чиновников нужны спорткары . элитное жильё . да и так на карманные расходы ...
Ответить
