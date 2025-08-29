Тимощук оценил старт сезона для «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о начале сезона для петербургской команды.

«Старт сезона не может радовать, мы растеряли много очков. Стараемся вносить коррективы, нужно много работать в обороне. Столько пропускать и надеяться на победу нельзя. Надо играть «на ноль» прежде всего, а потом уже креативно и быстро работать в атаке.

Мы разбираем игры. Вся борьба для нас впереди. Заранее чемпионат никто не выигрывает. Всe зависит от концентрации наших футболистов и надeжности их игры», – сказал Тимощук.