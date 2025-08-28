Губернатор раскрыл размер ежегодного безвозмездного гранта для «Ростова»

Стало известно, какую сумму каждый год получает «Ростов» из областного бюджета.

«Несмотря на сложности с бюджетом и приоритеты, я все-таки надеюсь, что эта сумма [750 миллионов рублей] у нас в 2026 году останется.

Можно по-разному относиться к тому, сколько стоят футболисты, какая у них зарплата, но это правила игры такие.

Если мы хотим, чтобы наш клуб был представлен в высшем дивизионе, то мы должны его поддерживать», – сказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.