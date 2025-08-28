Губернатор раскрыл размер ежегодного безвозмездного гранта для «Ростова»

Стало известно, какую сумму каждый год получает «Ростов» из областного бюджета.
«Несмотря на сложности с бюджетом и приоритеты, я все-таки надеюсь, что эта сумма [750 миллионов рублей] у нас в 2026 году останется.
Можно по-разному относиться к тому, сколько стоят футболисты, какая у них зарплата, но это правила игры такие.
Если мы хотим, чтобы наш клуб был представлен в высшем дивизионе, то мы должны его поддерживать», – сказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
- «Ростов» набрал 4 очка в 6 турах РПЛ и занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
- В FONBET Кубке России у команды 0 баллов в 3 турах.
Источник: «Р-Спорт»