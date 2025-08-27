Жоаозиньо осудил Клаудиньо за слова о России

Бывший игрок «Динамо», «Краснодара» Жоаозиньо раскритиковал экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо.
Ранее бразилец признался, что хотел покинуть петербургский клуб из-за СВО на Украине.
«Слова Клаудиньо? Мне кажется, он терял свое место в «Зените», поэтому придумал для своего ухода политический повод и дал такое интервью. Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Как минимум, материальные блага. Мне Россия дала все, что у меня есть, поэтому я всегда буду отзываться о ней только хорошо», – сказал Жоаозиньо.
- Бразильца зимой продали катарскому «Аль-Садду» за 20 млн евро.
- Он играл в России с августа 2021 года.
- Клаудиньо в составе «Зенита» провел 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 ассист.
Источник: Sport24