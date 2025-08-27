Введите ваш ник на сайте
Волк: «Теперь «Зенит» будет скупать русских игроков»

Сегодня, 08:34
17

Вратарь «Динамо Мх» Давид Волк высказался о последствиях ужесточения лимита на легионеров.

«Это сильно повлияет на РПЛ, особенно на некоторые команды. Для того же «Зенита» появятся определeнные трудности. Они будут скупать не бразильцев, а русских игроков.

Не знаю, насколько это хорошо или плохо. Если такое решение принимается, то пусть оно будет хорошим. Меня это в принципе не касается. Судить об этом не буду, есть более компетентные люди, которые этим занимаются», – сказал Волк.

  • Лимит на легионеров изменится со следующего сезона.
  • Это инициатива Министерства спорта.
  • «Зенит» уже внимательно изучает российский рынок на предмет усиления.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Зенит Волк Давид
PAREVG.
1756277955
Нет, все останется как есть, просто мартыхаям раздадут Российские паспорта...
Ответить
rash1959
1756278339
Ты первый ляжешь под зинку, когда тебе покажут лишнюю копейку. И таких "лягунов" пол лиги, кто за копейку лизнут любому.
Ответить
anatolich72
1756279503
Правильно сказал Скупать. Зенит позор России!!
Ответить
fakeid
1756279982
а чё скупать-то. кравцов сам сказал, что будет играть только за зенит. вот тебе и замена барриосу. зимой-летом очень ждём. свои шилов и михайлов растут, и даже играют, просто хряки видят только бразильцев. самое позорное, что хрюканы продолжат скупать третьесортный неликвид, только на этот раз не зулусский.
Ответить
Kollljan
1756280324
Зачем? Русского можно сделать из любого иностранца.
Ответить
СильныйМозг
1756280493
Все клубы напряглись. Все кроме спартака. Зениту спартаковский неликвид не нужен!
Ответить
alp
1756280723
рпл и так днище, а с ужесточением лимита пробъет это днище...
Ответить
Plyash
1756281063
Волк , только полный идиот может не видеть , что ЗПРФ делает это уже несколько лет , пока скромненько , но скупают лучших . Они же не знали , что лимит менять будут . Теперь работа по скупке русских закипит ...
Ответить
andr45
1756281193
Аполитично рассуждает гражданин Волк( «Zenitе» натурализует ребят, у которых есть русские и/или славянские корни. А у кого их нет?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1756282673
слабые и немощные калеки российские будут стоить огромные деньги...не будет конкуренции.....в ИСПАНИИ нет лимита...в РЕАЛе 5 испанцев в заявке но ИСПАНИЯ ЧЕМПИОНЫ МИРА И ЕВРОПЫ......СНЯТЬ ЛИМИТ
Ответить
