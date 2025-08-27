Волк: «Теперь «Зенит» будет скупать русских игроков»

Вратарь «Динамо Мх» Давид Волк высказался о последствиях ужесточения лимита на легионеров.

«Это сильно повлияет на РПЛ, особенно на некоторые команды. Для того же «Зенита» появятся определeнные трудности. Они будут скупать не бразильцев, а русских игроков.

Не знаю, насколько это хорошо или плохо. Если такое решение принимается, то пусть оно будет хорошим. Меня это в принципе не касается. Судить об этом не буду, есть более компетентные люди, которые этим занимаются», – сказал Волк.