Шпилевский прокомментировал 0:4 от «Спартака»

Вчера, 23:30

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал исход кубкового матча против «Спартака» (0:4).

«Поздравляю «Спартак», у них классный стадион и атмосфера. Сказал ребятам наслаждаться игрой. В первом тайме был лучший структурный перформанс от нас, лучше, чем у «Спартака».

Но допустили ошибки, это результат перестроения команды. Каждая ошибка на таком уровне будет наказана. Но я похвалил ребят за перформанс. Его мы должны показать против команд нашего уровня, тогда очки придут», – сказал Шпилевский.

  • «Спартак» лидирует в группе.
  • «Пари НН» идет 3-м.
  • Нижегородцы – в зоне вылета РПЛ.

Еще по теме:
Тренер «Спартака» прокомментировал 4:0 против «Пари НН»
Обзор матча «Спартак» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео) 1
Кубок России. «Спартак» без проблем обыграл «Пари НН» (4:0) 35
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Пари НН Спартак Шпилевский Алексей
