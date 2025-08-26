Шпилевский прокомментировал 0:4 от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал исход кубкового матча против «Спартака» (0:4).

«Поздравляю «Спартак», у них классный стадион и атмосфера. Сказал ребятам наслаждаться игрой. В первом тайме был лучший структурный перформанс от нас, лучше, чем у «Спартака».

Но допустили ошибки, это результат перестроения команды. Каждая ошибка на таком уровне будет наказана. Но я похвалил ребят за перформанс. Его мы должны показать против команд нашего уровня, тогда очки придут», – сказал Шпилевский.