Стали известны стартовые составы на матч 3 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Оренбург» и «Зенит». Игра состоится 26 августа, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Татаев, Зотов, Сыщенко, Косерик, Бубанья, Ду Кейрос, Болотов, Гузина, Ревазов.

Главный тренер: Владимир Слишкович

«Зенит»: Латышонок, Адамов, Сантос, Нино, Алип, Вега, Михайлов, Ерохин, Глушенков, Гонду, Кассьера.

Главный тренер: Сергей Семак

