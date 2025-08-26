«Рубин» работает над трансфером форварда из Ла Лиги

«Рубин» ведет переговоры о переходе нападающего Мурада Эль-Гезуани из «Эльче». Казанский клуб предложил за 27-летнего форварда 2 миллиона евро. Такую сумму за игрока хочет получить руководство испанского клуба.

В июле «Пари НН» отправлял «Эльче» предложение о покупке Эль-Гезуани за 1,2 миллиона евро. Испанский клуб запросил 2 миллиона, которые «Пари НН» не был готов заплатить.