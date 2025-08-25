Талалаев перед игрой с «Сочи» не пожал руку арбитру

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев не пожал руку арбитру Антону Фролову перед матчем 6-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).
– Почему не пожали руку арбитру перед матчем?
– Я просто не успел. Когда вышел, он уже отходил от нашей скамейки. Я попросил, чтобы по голосовой связи ему передали привет.
Но я ему после матча пожал руку и сказал «спасибо», несмотря на то, что нам показали карточки, которые я оспорил был.
- «Балтика» идет на 4-м месте.
- В следующем туре команда сыграет с «Акроном».
- В минувшем сезоне «Балтика» выиграла Первую лигу.
Источник: «Матч ТВ»