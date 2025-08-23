Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

Вчера, 16:43
4

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги выигранного матча 6-го тура РПЛ против «Рубина».

– Ничего особенного в перерыве не было. Я попросил команду продолжать давление, контролировать мяч. Нам не хватало акцентированности действий в финальной трети.

Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды. Как и в матче с «Зенитом».

– Победу принес гол человека, который вышел на замену. Это можно считать тренерской победой.

– Нет. Тренер только всегда берет на себя вину. А здесь была заслуга футболистов. Мы изначально планировали, что Маркиньос проведет первый тайм, а на второй выйдет Солари.

У Маркиньоса была травма, он восстанавливался, ему было очень непросто. Он сделал все, чтобы помочь команде.

Солари – прекрасный футболист. И хороший человек. Мы верим в него и всегда его поддерживаем.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Станкович Деян
алдан2014
1755958041
Товарищ Станкович,пожалей нервы болельщиков. Не выпускай на концовку Зобнина и Хлусевича. В игру вообще не попадают и косячат постоянно
cska1948
1755958705
Станкович взял вину на себя за победу Спартака.
