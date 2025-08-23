Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги выигранного матча 6-го тура РПЛ против «Рубина».
- Москвичи одержали гостевую победу со счетом 2:0.
- Благодаря этому они покинули зону стыков.
- Видеообзор матча в Казани можно посмотреть здесь.
– Ничего особенного в перерыве не было. Я попросил команду продолжать давление, контролировать мяч. Нам не хватало акцентированности действий в финальной трети.
Сегодня я получил удовольствие от игры своей команды. Как и в матче с «Зенитом».
– Победу принес гол человека, который вышел на замену. Это можно считать тренерской победой.
– Нет. Тренер только всегда берет на себя вину. А здесь была заслуга футболистов. Мы изначально планировали, что Маркиньос проведет первый тайм, а на второй выйдет Солари.
У Маркиньоса была травма, он восстанавливался, ему было очень непросто. Он сделал все, чтобы помочь команде.
Солари – прекрасный футболист. И хороший человек. Мы верим в него и всегда его поддерживаем.