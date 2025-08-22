Булыкин оценил шансы «Спартака» на победу над «Рубином»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что у «Спартака» больше шансов на победу, чем у «Рубина», в матче команд в Казани в 6-м туре РПЛ.

– Реабилитируется ли «Спартак» в матче с «Рубином»?

– Есть шансы, если хорошо сыграют, настроятся. Все зависит от их мотивации и от их самоотдачи. Потому что по футболистам и по уровню они, конечно, сильнее «Рубина». Но как они этим воспользуются, мы посмотрим.

Потому что против «Рубина» нельзя сыграть в полсилы. У «Рубина» хороший настрой на все игры, добротная команда, мало ошибок. А Даку впереди может доставить неприятности любой обороне. Поэтому с ними просто так, без настроя и самоотдачи не сыграть и не выиграть.

Шансы 60 на 40 в пользу «Спартака». Но если если дать слабину, то «Рубин» может проявить себя и хорошо сыграть. Думаю, что все это понимают. И даже Станкович понимает, который сейчас в тревожной ситуации, поэтому должен настроить свою команду так, чтобы она вышла и не дала шанс сопернику. Поэтому очень интересный матч нас ждет.