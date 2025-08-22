Введите ваш ник на сайте
Медведев высказался о причинах натурализации легионеров «Зенитом»

Вчера, 11:57
19

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что натурализация легионеров клубом не связана с лимитом.

«Натурализация легионеров не связана с действующим или будущим лимитами. Помимо выполнения требования по времени игры в России, а таких игроков во всех командах единицы, необходимо желание и стремление футболистов», – сказал Медведев.

В феврале 2023 года российсское гражданство получали игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо. Сейчас они уже не выступают в команде.

В октябре 2024 года российское гражданство получил действующий защитник команды Дуглас Сантос.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
evgevg13
1755856576
Ведмедевская миграционная служба...
Ответить
erybov1965
1755856894
Вот интересно, этот функционер хоть когда-то говорит правду? Или сейчас принято говорить как выгодно, зная, что все всё понимают, или нас держат полными идиотами? Желание и стремление футболиста, если он не собирался и не желает играть в сборной. Зачем лично такому игроку гражданство РФ? Что лично у него изменилось при покупке гражданства? За него всё сделал клуб, ну или формально всё провели, как будто всё делал игрок. Хотелось бы на это посмотреть, с учетом, как гражданство получают обычные русскоязычные граждане.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755858347
А как вы без знания языка раздаете гражданство?И к тому же людям,которые не собираются жить в России,а просто приехали поработать на несколько лет.
Ответить
Интерес
1755858823
Значит скоро Дуглас Санос заскучает и уйдёт.Принцип "Третьим будешь?"-библейских корней.
Ответить
nik55
1755859432
лечи голову и не думай что кто то есть дурнее тебя
Ответить
Иван Петров 1986
1755861417
Да знаем мы зачем все это делается. Позор блохастым ! ! !
Ответить
subbotaspartak
1755861881
Сантоса удалили, гражданства лишат?
Ответить
Krics
1755864276
Потому,что наступило столетие и амбиции медведя,ихмо.
Ответить
шахта Заполярная
1755866687
Медведь такой вумный, а не в думе.
Ответить
Fibercore
1755868055
Желание и стремление ВАШИХ футболистов кроется исключительно в необходимости вписаться в лимит, и отношение к Стране тут никакой роли не играет, - что и подтвердило высказывание Клаудиньо. Напомню, он высказался, что его тяготила Третья мировая, угнетающая его соотечественников из Шахтёра, начавшаяся в феврале 2022, а гражданство он принял в 2023 - где логика?! А логика в том, чтобы ваш ЗПРФ мог ещё подписать бразила.
Ответить
