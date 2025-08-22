Медведев высказался о причинах натурализации легионеров «Зенитом»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что натурализация легионеров клубом не связана с лимитом.

«Натурализация легионеров не связана с действующим или будущим лимитами. Помимо выполнения требования по времени игры в России, а таких игроков во всех командах единицы, необходимо желание и стремление футболистов», – сказал Медведев.

В феврале 2023 года российсское гражданство получали игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо. Сейчас они уже не выступают в команде.

В октябре 2024 года российское гражданство получил действующий защитник команды Дуглас Сантос.