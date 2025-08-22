Медведев высказался о причинах натурализации легионеров «Зенитом»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что натурализация легионеров клубом не связана с лимитом.
«Натурализация легионеров не связана с действующим или будущим лимитами. Помимо выполнения требования по времени игры в России, а таких игроков во всех командах единицы, необходимо желание и стремление футболистов», – сказал Медведев.
В феврале 2023 года российсское гражданство получали игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо. Сейчас они уже не выступают в команде.
В октябре 2024 года российское гражданство получил действующий защитник команды Дуглас Сантос.
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
- Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.
Источник: РИА «Новости»