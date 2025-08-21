Комличенко выразил поддержку Карпину после тяжелого старта «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, что следит за работой главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.
– Слежу за Георгичем в «Динамо». Пока тяжеловато, но они будут прибавлять.
– Доработает до конца сезона?
– Конечно! Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришел, провел мало времени с командой.
– Если «Динамо» станет серебряным призером, а вы – чемпионами?
– Нормальный вариант.
- Комличенко играл под руководством Карпина в «Ростове» в 2021–2025 годах и в сборной России.
- «Динамо» после 5 туров занимает 11-е место с 5 очками.
- Карпин возглавил команду в июне.
Источник: «Матч ТВ»