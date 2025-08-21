Комличенко выразил поддержку Карпину после тяжелого старта «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко рассказал, что следит за работой главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

– Слежу за Георгичем в «Динамо». Пока тяжеловато, но они будут прибавлять.

– Доработает до конца сезона?

– Конечно! Дайте ему время, спокойнее надо относиться. Он только пришел, провел мало времени с командой.

– Если «Динамо» станет серебряным призером, а вы – чемпионами?

– Нормальный вариант.