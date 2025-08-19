Пиняев объяснил отказ от перехода в ЦСКА

Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему не согласился на предложение о переходе в ЦСКА.
– Не можем не спросить. Всех фанатов волновала история, когда ЦСКА активировал опцию твоего выкупа. Решение зависело только от тебя. Что ты в этот момент думал? Были ли мысли, что ты будешь не в «Локомотиве»?
– Ну, вы же видите. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Поэтому зачем об этом говорить, если я сейчас в статусе футболиста «Локомотива» даю это интервью? Поэтому, вопросы излишни, я думаю, на эту тему.
– Верно ли, что именно ты принимал решение по ЦСКА?
– Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». Чувствую, что могу приносить пользу, помогать бороться за цели команды.
- В июле сообщалось, что ЦСКА предложил 900 миллионов рублей за 20-летнего россиянина – эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных. Позднее стало известно, что Пиняев отклонил предложение красно-синих.
- В этом сезоне 20-летний вингер провел за «Локомотив» 2 матча, забил 1 гол.
Источник: «Спорт-Экспресс»