Чемпион Италии подписал обладателя золотой медали Олимпиады

«Наполи» подписал контракт с левым защитником Мигелем Гутьерресом.
По данным The Athletic, сумма трансфера игрока из «Жироны» составила 18 миллионов евро. Еще 2 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.
Transfermarkt сообщает, что контракт испанца с чемпионом Италии рассчитан до 30 июня 2030 года.
- В прошлом сезоне 24-летний Гутьеррес провел за «Жирону» 36 матчей, забил 2 гола, отдал 6 передач.
- В 2024 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной Испании.
Источник: официальный сайт «Наполи»