Чемпион Италии подписал обладателя золотой медали Олимпиады

«Наполи» подписал контракт с левым защитником Мигелем Гутьерресом.

По данным The Athletic, сумма трансфера игрока из «Жироны» составила 18 миллионов евро. Еще 2 миллиона могут быть выплачены в качестве бонусов.

Transfermarkt сообщает, что контракт испанца с чемпионом Италии рассчитан до 30 июня 2030 года.