Агент Самошникова: «Хочу поздравить «Спартак» с приобретением качественного футболиста»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы Ильи Самошникова, подтвердил переход защитника «Локомотива» в «Спартак».

«Думаю, «Спартак» скоро официально объявит о переходе Самошникова. Хочу выразить слова благодарности «Локомотиву» за то, что клуб сыграл важную роль в карьере Ильи. Он спрогрессировал и сделал следующий шаг в развитии.

Хочу поздравить «Спартак» с приобретением качественного футболиста. Считаю, что Илья на своей позиции является одним из лучших, если не лучшим футболистом с российским паспортом. В преддверии нового лимита – это супер приобретение для «Спартака». Уверен, что Самошников станет настоящим лидером и поможет новому клубу добиваться максимально высоких результатов и бороться за чемпионство», – сказал агент.